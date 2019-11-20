Тихонов назвал идиотами тех, кто хочет запретить свинец для биатлона

Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов в интервью "Правде.Ру" прокомментировал информацию о возможном запрете свинца для использования на открытом воздухе.

Ранее появилось сообщение о том, что Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, планирует запретить производство патронов со свинцом. Биатлонные эксперты считают, что из-за этого может пострадать весь биатлон, так как альтернативы свинцу на данный момент нет.

"Я считаю, что это один из самых популярных видов спорта, самый популярный в зимних олимпийских видах спорта. Я считаю, что это решать не Еврокомиссии надо, а надо создавать нормальную комиссию из специалистов. Никаких проблем, я думаю, не будет. Я не сомневаюсь, что там нет нормальных специалистов. Они имеют в виду, что свинец - это экология. Они не подумали, что на сегодняшний день, если взять медпрепараты, то еще хуже в 150 раз из того, что делают лекарства. Они бы лучше боролись с наркотой и всем прочим", - заявил Тихонов.

По мнению Тихонова, популярность биатлона только растет, поэтому Еврокомиссия не может запретить использование патронов из свинца. Олимпийский чемпион считает, что на стрельбищах спортсмены не нарушают экологию, использую такие пули.

"Это уже сотни тысяч, если взять по всему миру, сколько занимающихся биатлоном, это сотни тысяч. И увеличивается с популярностью летнего биатлона, я думаю, скоро у нас будут и африканские страны, и все прочее. Это самый популярный вид. Я никак не соглашусь ни с какой Еврокомиссией. Ее просто надо разогнать даже за то, что они сейчас предлагают, не проработав даже вопрос. Мы же не стреляем по водоемам, мы не стреляем по лесам, по клумбам, по паркам. В этой Еврокомиссии надо мозги... А армия, войны, бомбы, снаряды пусть они запретят. Там свинца предостаточно, порох неразорвавшихся снарядов, мины и все прочее. Я уверен, что ни одного нормального человека в Еврокомиссии нет, чтобы сделать такое предложение, не проработав вопроса. Представьте себе, у нас сейчас 9 этапов кубка мира, чемпионат мира. И все билеты как не на один вид спорта уже в июне на биатлон проданы. Что скажут им болельщики?" - сказал Тихонов.

Тихонов считает, что остановить производство патронов невозможно. Людей, которые это предлагают, он назвал идиотами.