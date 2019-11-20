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Губерниев: да здравствует наш СБР, самый гуманный СБР в мире!

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об изменениях в составе биатлонной сборной. Сегодня СБР сообщил, что вернул Екатерину Глазырину в команду.

"Да здравствует наш СБР, самый гуманный СБР в мире! Ура! Теперь у нас вот такой биатлонный состав сборной России на этапы КМ и IBU!" - написал Губерниев в Instagram.

Вместо Ирины Старых на Кубке мира выступит Тамара Воронина. Екатерина Глазырина заменит Анастасию Егорову в Кубке IBU. В мужской сборной изменений нет.

Первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

биатлон дмитрий губерниев
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