Губерниев: да здравствует наш СБР, самый гуманный СБР в мире!

Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался об изменениях в составе биатлонной сборной. Сегодня СБР сообщил, что вернул Екатерину Глазырину в команду.

"Да здравствует наш СБР, самый гуманный СБР в мире! Ура! Теперь у нас вот такой биатлонный состав сборной России на этапы КМ и IBU!" - написал Губерниев в Instagram.

Вместо Ирины Старых на Кубке мира выступит Тамара Воронина. Екатерина Глазырина заменит Анастасию Егорову в Кубке IBU. В мужской сборной изменений нет.

Первый этап Кубка мира состоится в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.