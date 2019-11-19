Медведева назвала самый раздражающий вопрос журналистов

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, что ее раздражает в вопросах журналистов. 19 ноября девушке исполнилось 20 лет.

Во время интервью на Первом канале Евгению спросили о том, какой вопрос ей не нравится больше всего. Медведева заявила, что не любит отвечать о возрасте.

"Какой вопрос журналистов раздражает меня больше всего? "Евгения, до какого возраста вы собираетесь кататься и не хотите ли вы закончить свою карьеру?" - заявила Медведева.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, Европы и двукратной призеркой Олимпийских игр. Сейчас россиянка тренируется у канадского тренера Брайана Орсера.

Во взрослой карьере у Медведевой была серия из 20 подиумов подряд - больше было только у Ирины Слуцкой.

В текущем сезоне Медведева заняла второе место на Гран-при России в Москве, а до этого стала пятой на Гран-при Канады. Кроме того, она выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае и стала второй на Autumn Classic в Канаде.