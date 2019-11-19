Адвокат Стукалова показала подарок от Кокорина

Адвокат Татьяна Стукалова показала, что ей подарил футболист Александр Кокорин. Юрист защищала интересы форварда "Зенита", а также его брата Кирилла в суде по делу о хулиганстве и побоях.

Кокорин подарил адвокату мяч с автографами и надписью "Стукаловым, спасибо за все".

Братья Кокорины получили 1,5 года тюремного заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Они провели за решеткой чуть более 11 месяцев - с 10 октября 2018 года по 17 сентября 2019 года. Футболист и его брат вышли на свободу по УДО.

В тот же день из тюрьмы вышел еще один участник драки Павел Мамаев. Четвертый фигурант, Александр Протасовицкий провел в тюрьме полный срок и вышел на свободу в ноябре.

После освобождения Кокорин подписал новый контракт с "Зенитом", а Мамаев перешел в "Ростов". Оба игрока смогут выйти на поле в официальном матче только в 2020 году.