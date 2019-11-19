ВАДА может лишить Россию статуса хозяина Евро-2020

УЕФА может лишить Россию статуса хозяина Евро-2020. Британский таблоид Daily Mail утверждает, что такое решение может быть принято после того, как ВАДА рассмотрит вопрос соответствия РУСАДА. Заседание по этому вопросу должно состояться 9 декабря.

После найденных несоответствий в московской антидопинговой лаборатории ВАДА открыло расследование в отношении РУСАДА. Если Россию признают виновной, то РУСАДА может быть лишено статуса соответствия.

Россия в свою очередь может оспорить санкции в CAS, но после рассмотрения дела есть вероятность полного отстранения нашей страны от международных соревнований.