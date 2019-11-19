Сборная России сыграет с Молдавией 31 марта

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Молдавии. Игра состоится 31 марта в Кишиневе. Стороны находятся в финальной стадии переговоров.

"Наша федерация обменялась подтвердительными письмами с коллегами из Москвы по поводу контрольного матча. Осталось лишь подписать бумагу по условиям - это проживание, питание, количество замен и другие нюансы", - заявил работник молдавской федерации Александр Греку в комментарии ТАСС.

Сборная России уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020.