Сборная России сыграет с Молдавией 31 марта

Сборная России проведет товарищеский матч с командой Молдавии. Игра состоится 31 марта в Кишиневе. Стороны находятся в финальной стадии переговоров.
"Наша федерация обменялась подтвердительными письмами с коллегами из Москвы по поводу контрольного матча. Осталось лишь подписать бумагу по условиям - это проживание, питание, количество замен и другие нюансы", - заявил работник молдавской федерации Александр Греку в комментарии ТАСС.
Сборная России уже обеспечила себе выход в финальную стадию Евро-2020.
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