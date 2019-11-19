Украинский футболист Яремчук хочет сыграть с Россией в финале Евро-2020

Нападающий бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Яремчук рассказал о целях команды на финальный турнир Евро-2020. Желто-синие заняли первое место в отборочной группе и квоту в первой "корзине" перед жеребьевкой.

Из-за запрета УЕФА Украина не сможет встретиться с Россией на групповом этапе, но в плей-офф турнира такой матч возможен.

"Это очень важно - пробиться с первого места и быть в первой корзине на Евро-2020. Хотел бы на Евро-2020 такую группу, которую пройдем. И Россию в финале", - заявил Яремчук для "Эспрессо ТВ".

Ранее Яремчук раскритиковал россиян за слова о шансах на Евро-2020. "Мы не Россия, которая обыграла Шотландию и всем рассказывает, что возьмет Евро".