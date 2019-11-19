Биатлонист Самуэльссон призвал отстранить Россию от всех Олимпиад

Олимпийский чемпион из Швеции Себастьян Самуэльссон заявил, что не поймет, если Россия будет допущена к Олимпиадам после скандала с данными московской антидопинговой лаборатории. По его мнению, ВАДА должно отстранить РУСАДА, что будет означать автоматический недопуск всех спортсменов.

"Если манипуляции с данными подтвердятся, то РУСАДА нужно отстранить еще раз. И я не понимаю, как тогда можно отправлять россиян на Олимпиаду в Токио или Пекин. Спортивным федерациям нужно обратить внимание на легкоатлетов, где России нет на международных соревнованиях, кроме нейтральных спортсменов", - заявил Самуэльссон для SVT.

Рассмотрение российского вопроса должно завершиться до начала декабря. Ранее стало известно, что ВАДА обвинило Россию в подмене как минимум 47 результатов тестирования.