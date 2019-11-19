Хоккейные сборные России и Финляндии снова сыграют на стадионе "Зенита"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что хоккейные сборные России и Финляндии сыграют на стадионе "Газпром Арена". Игра состоится 15 декабря в рамках Кубка Первого канала, сообщает "РИА Новости".

Также на арене состоится игра регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Оба поединка уже проходили на "Газпром Арене". В 2018 году на матч россиян и финнов пришел 71381 болельщик.

"Мы постараемся учесть отзывы, которые мы получили в прошлом году от многочисленных болельщиков, чтобы сделать их пребывание на стадионе еще более комфортным", - отметил он.