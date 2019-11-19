Медведева отпраздновала свое 20-летие

Российская фигуристка Евгения Медведева 19 ноября празднует 20-й день рождения. Спортсменку в соцсетях поздравили ведущие спортсмены, а также МОК.

Медведева является двукратной чемпионкой мира, Европы и двукратной призеркой Олимпийских игр. Сейчас россиянка тренируется у канадского тренера Брайана Орсера.

Во взрослой карьере у Медведевой была серия из 20 подиумов подряд - больше было только у Ирины Слуцкой.

В текущем сезоне Медведева заняла второе место на Гран-при России в Москве, а до этого стала пятой на Гран-при Канады. Кроме того, она выиграла турнир Shanghai Trophy в Китае и стала второй на Autumn Classic в Канаде.