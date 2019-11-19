Дзюба рассказал о шансах сборной России на Евро-2020

Российский футболист Артем Дзюба рассказал о задачах сборной на Евро-2020. Форвард не считает команду фаворитом турнира, но хотел бы дойти до четвертьфинала.

"На чемпионате мира был четвертьфинал. Сейчас тоже хочется туда и даже зайти подальше. Но для начала надо выходить из группы", - заявил Дзюба.

По мнению Дзюбы, для успеха сборной России нужно быть командой, как на чемпионате мира-2018.

"Нужно прежде всего быть командой. Коллектив должен быть как единый кулак. Мы к этому пришли только на чемпионате мира. Надо пахать друг за дружку, поддерживать, страховать, всегда приходить на выручку. Только единые действия могут привести к чему-то нашу сборную", - цитирует Дзюбу пресс-служба УЕФА.