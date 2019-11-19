В Армении выявили схему организации договорных матчей

Депутат парламента Армении, член исполкома местной федерации футбола (ФФА) Арен Мкртчян рассказал о том, что Служба нацбезопасности выявила схему организации договорных матчей. По его словам, игры состоялись с мая 2018 года по сентябрь 2019, когда федерацией руководил Артур Ванецян.

Официального сообщения пресс-центра СНБ о выявленных нарушениях пока не поступало. Кроме того, по словам депутата, президент ФФА несет ответственность за разгромное поражение от итальянцев в матче отборочного турнира Евро-2020 со счетом 9:1.