Американский хоккеист рассказал о пьянках в России

Хоккеист из США Мэтт Мерли вспомнил о том, как выступал в КХЛ в сезоне-2008/09. В составе хабаровского "Амура" тогда он провел 33 матча, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

В нашумевшем подкасте Spittin Chiclets американец рассказал о пьянстве в России. По его словам, в КХЛ игроки часто злоупотребляли алкоголем.

"Один раз мы тащили капитана из самолета, потому что он был слишком пьяным. Он хотел выбежать на 20-градусный мороз в одной футболке. Клубы ему выписал штраф в размере 20 тысяч долларов. А еще раз один вратарь пришел пьяным на тренировку. Он просто сбежал, когда его отправили сдавать анализы на алкоголь", - заявил Мерли.