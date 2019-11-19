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В IBU прокомментировали возможный запрет свинца для биатлона

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Член правления IBU Туре Бейгард прокомментировал инициативу Еврокомиссии о запрете использования свинца в спорте. В Международном союзе биатлонистов считают обоснованными опасения по поводу того, что этот вид спорта не сможет существовать без патронов.

"Оружие - важная часть нашего спорта, поэтому мы относимся к такому серьезно. Тем более альтернативы патронам у нас сейчас нет. Если идет снег, то лазерный луч просто не будет виден. В любом случае это будет другой биатлон", - приводит норвежский канал NRK слова Бейгарда.

Еврокомиссия получит отчет экспертов об использовании свинца в декабре. Запрет может быть введен в 2022 году.

оружие патроны биатлон
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