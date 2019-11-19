Еврокомиссия может запретить свинец, что поставит крест на биатлоне

Норвежская компания Nammo бьет тревогу по поводу возможного решения Еврокомиссии о запрете использования вредных веществ в спортивных мероприятиях. Чиновники могут полностью исключить из списка разрешенных свинец, что практически поставит крест на биатлоне, сообщает NRK.

Nammo производит свинцовые патроны, которые используются на стрельбах. Фирма пыталась разработать патроны из других материалов, в частности - меди, но ничего у производителя не вышло. Для биатлона в нынешнем виде подходят только свинцовые патроны.

Запрет на использование свинца может вступить в силу с 2022 года. 90 процентов соревнований по биатлону проходят в Европе. Также есть хорошие биатлонные трассы в России, Азии и Северной Америке. Но эксперты считают, что без гонок в европейских странах биатлон не сможет существовать.

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