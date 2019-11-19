Веселье на льду: шайба Овечкина и массовая драка "Вашингтона"

Матч регулярного чемпионата НХЛ между "Вашингтоном" и "Анахаймом" завершился победой столичной команды со счетом 5:2. Одну из шайб забросил Александр Овечкин с передачи Евгения Кузнецова.



"Вашингтон" - "Анахайм". Драка на льду.

Также во втором периоде на льду произошла массовая драка. Форвард "Вашингтона" Брендан Лейпсик повздорил с игроками соперников. После взятия ворот партнеры по команде пришли ему на помощь и тоже вступили в драку. Гарнет Хэтэуэй плюнул в Эрика Гундбрансона, из-за чего нападающий хозяев был удален до конца игры.

"Вашингтон" лидирует в регулярном чемпионате с семиочковым отрывом. Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов НХЛ. На его счету 15 шайб.