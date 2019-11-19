Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией

После матчей, которые состоялись 18 ноября, стали известны 19 из 24-х участников финального турнира Евро-2020. К командам, которые вышли на чемпионат Европы ранее, присоединились сборные Швейцарии и Дании.
Тем самым точно стал известен соперник сборной России на Евро-2020. Ранее УЕФА распределил команды-хозяйки турнира по группам. В квартет В вместе с россиянами попали датчане. Где пройдет игра - в Копенгагене или Санкт-Петербурге - определит жребий.
На 99% вторым соперником команды Черчесова станет сборная Бельгии. Россия уже точно попадет во вторую корзину. Из третьей соперник известен - Дания. В первой корзине на данный момент сборные Италии, Англии, Испании, Украины и Бельгии.
Нашей команде в соперники может достаться только бельгийская сборная, потому как украинцы разведены с россиянами по решению УЕФА, а остальные команды являются хозяевами и попали в другие группы. Последним участником 1-й корзины должна стать сборная Германии, которая также примет турнир.
В четвертую корзину попадет команда Финляндии и победители плей-офф, который состоится в марте. Еще один участник определится 19 ноября. Существует вариант, при котором и здесь не нужно будет проводить жеребьевку. Из-за ограничений по хозяевам турнира и команде Косово (Россия не может встретиться с этой командой, как и с Украиной) в группу В автоматически могут попасть финны.
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