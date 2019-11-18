Жена Ибрагимовича хочет, чтобы он вернулся в Милан

Жена футболиста "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича хотела бы, чтобы игрок перешел в "Милан". Форварда всячески пытается "Болонья", которая старается использовать для этого дружеские отношения между Ибрагимовичем и главным тренером команды Синишей Михайловичем. Впрочем, супруга форварда надеется, что он вернется в "Милан".

Контракт Ибрагимовича с "Лос-Анджелес Гэлакси" истекает в конце 2019 года, поэтому он может достаться новому клубу бесплатно. При этом, американцы предложили футболисту новое годичное соглашение, сообщает Football Italia.

В минувшем сезоне 38-летний Ибрагимович провёл 31 матч в чемпионате MLS и забил 31 гол.