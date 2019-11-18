Медведева будет жить в Канаде до конца спортивной карьеры

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих планах на будущее. Она планирует жить в канадском Торонто до конца своей профессиональной карьеры. На выходных она заняла второе место на Гран-при России, уступив Александре Трусовой.
"Уже 20 ноября я улетаю обратно в Канаду. Дело в том, что я нашла свое место. Со своими сложностями и трудностями, но Торонто — это действительно то место, где я хотела бы работать до конца своей карьеры в женском одиночном катании.
Что потом? У меня много путей, много идей. У меня в голове нет пустоты в этом плане. Есть план А, план Б в зависимости от того, как дальше будет складываться. Я думаю о будущем, но, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. У меня нет такого — "я не знаю, чем буду заниматься после спорта". Я знаю чем, и я буду делать еще больше, чем сейчас", — цитирует Медведеву ТАСС.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.