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Источник Правда.Ру

Медведева будет жить в Канаде до конца спортивной карьеры

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих планах на будущее. Она планирует жить в канадском Торонто до конца своей профессиональной карьеры. На выходных она заняла второе место на Гран-при России, уступив Александре Трусовой.

"Уже 20 ноября я улетаю обратно в Канаду. Дело в том, что я нашла свое место. Со своими сложностями и трудностями, но Торонто — это действительно то место, где я хотела бы работать до конца своей карьеры в женском одиночном катании.

Что потом? У меня много путей, много идей. У меня в голове нет пустоты в этом плане. Есть план А, план Б в зависимости от того, как дальше будет складываться. Я думаю о будущем, но, как говорится, хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах. У меня нет такого — "я не знаю, чем буду заниматься после спорта". Я знаю чем, и я буду делать еще больше, чем сейчас", — цитирует Медведеву ТАСС.

Темы фигурное катание евгения медведева
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