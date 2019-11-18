Роналду позвал на ужин "Ювентус" ради извинений

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду захотел извиниться перед своими партнерами по команде. Он организовал ужин в одном из ресторанов. Встреча футболистов должна состояться в Турине перед матчем бьянконери с "Аталантой" в 13-м туре чемпионата Италии, который пройдет 23 ноября в Бергамо.

Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заменял Роналду в двух последних матчах команды — с "Локомотивом" и "Миланом". В обоих случаях форвард не пожимал наставнику руку, а после замены во встрече с россонери и вовсе отправился в раздевалку, а затем покинул стадион, не дождавшись финального свистка.