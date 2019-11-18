Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду захотел извиниться перед своими партнерами по команде. Он организовал ужин в одном из ресторанов. Встреча футболистов должна состояться в Турине перед матчем бьянконери с "Аталантой" в 13-м туре чемпионата Италии, который пройдет 23 ноября в Бергамо.
Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри заменял Роналду в двух последних матчах команды — с "Локомотивом" и "Миланом". В обоих случаях форвард не пожимал наставнику руку, а после замены во встрече с россонери и вовсе отправился в раздевалку, а затем покинул стадион, не дождавшись финального свистка.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.