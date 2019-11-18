"Ред Булл" в Бразилии установил рекорд по скорости пит-стопа

Команда "Ред Булл" на Гран-при Бразилии обновила рекорд гонок "Формулы-1" по скорости пит-стопа, сообщает DHL Motorsports.
Гонка в Бразилии состоялась в воскресенье и завершилась победой голландского пилота "Ред Булл" Макса Ферстаппена. Во время одного из пит-стопов голландца механики "Ред Булл" поменяли шины за 1,82 секунды.
Предыдущий рекорд также принадлежал австрийской команде, которая в июле на Гран-при Германии провела пит-стоп Ферстаппена за 1,88 секунды.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.