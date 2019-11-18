Президент "Ростова" рассказал о финансовых проблемах клуба

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц в обращении к болельщикам рассказал о финансовой ситуации в клубе. Владелец подтвердил проблемы со стабильностью с материальным положением.

"Я чувствую на себе ответственность, что эти люди мне верят и рассчитывают на меня. Мы, конечно, находим решение поддерживать наших людей, но надо, повторюсь, чтобы все получали зарплаты вовремя и могли на нее рассчитывать. Мы говорим о чем-то возвышенном, но не можем вовремя выплатить зарплаты, из-за постоянно возникающих проблем", - говорится в заявлении клубы.

Также Арутюнянц рассказал о том, что команда хотела бы играть в еврокубках, для чего ей необходимо решить все финансовые проблемы.

"У нас собралась прекрасная и боеспособная команда, которая хочет и может выступать в еврокубках. И будет очень обидно, если мы займем место, позволяющее нам там играть, а лицензию мы не получим. И это еще один фактор, подталкивающий нас к ускоренному процессу решения всех наших финансовых проблем", - говорится в сообщении клуба.