Болельщик ЦСКА оспорил штраф за стихотворение о "Спартаке" в ЕСПЧ

Болельщик ЦСКА Евгений Огурцов опротестовал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Новочебоксарского городского суда, который оштрафовал его на 10 тысяч рублей за стихотворение о "Спартаке". Фаната обвинили в призывах к экстремизму.

Произведение Огурцова было опубликовано в сборнике "Голос трибун", который вышел тиражом в 300 экземпляров. По словам адвоката Дамира Гайнутдинова, сторона автора настаивает на том, что было нарушено право на защиту.

"Ему фактически не дали пользоваться услугами защитника. Кроме того, нарушено право на свободу творчества и самовыражения, ведь Огурцов использовал слова, которые Роскомнадзор не запретил употреблять в печати", - заявил Гайнутдинов в интервью ТАСС.