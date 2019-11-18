Болельщик ЦСКА оспорил штраф за стихотворение о "Спартаке" в ЕСПЧ

Болельщик ЦСКА Евгений Огурцов опротестовал в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Новочебоксарского городского суда, который оштрафовал его на 10 тысяч рублей за стихотворение о "Спартаке". Фаната обвинили в призывах к экстремизму.
Произведение Огурцова было опубликовано в сборнике "Голос трибун", который вышел тиражом в 300 экземпляров. По словам адвоката Дамира Гайнутдинова, сторона автора настаивает на том, что было нарушено право на защиту.
"Ему фактически не дали пользоваться услугами защитника. Кроме того, нарушено право на свободу творчества и самовыражения, ведь Огурцов использовал слова, которые Роскомнадзор не запретил употреблять в печати", - заявил Гайнутдинов в интервью ТАСС.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.