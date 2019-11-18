Платини назвал ВАР "полным дерьмом"

Бывший президент УЕФА Мишель Платини, отбывший срок дисквалификации, высказал свое мнение о системе видеопомощи арбитрам (ВАР). Она была использована уже после того, как французский функционер был отстранен от футбольной деятельности.

"ВАР не решает проблем, он только откладывает их. Нужно полчаса, чтобы объяснить, почему ВАР ничего не решит. Я против ВАР, это полное дерьмо. Но назад уже ничего не вернуть", - заявил Платини в интервью RAI Sport.