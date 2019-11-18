Фигуристка Столбова извинилась за провал на Гран-при России

Российская фигуристка Ксения Столбова извинилась за неудачное выступление на Гран-при России. В соревнованиях спортивных пар вместе с Андреем Новоселовым она заняла пятое место, сорвав прыжковые элементы.
"От лица нашей команды хотелось бы выразить огромную благодарность и сказать, спасибо всем большое за то, что были с нами несмотря ни на что! То, что произошло не подлежит никакому объяснению и оправданию, кроме извинения! Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы впредь такого никогда больше не случалось!" - написала Столбова в Instagram.
Для пары Столбовой и Новоселова это выступление было первым в сезоне. Через неделю пара выйдет на лед Гран-при Японии.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.