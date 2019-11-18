Фигуристка Столбова извинилась за провал на Гран-при России

Российская фигуристка Ксения Столбова извинилась за неудачное выступление на Гран-при России. В соревнованиях спортивных пар вместе с Андреем Новоселовым она заняла пятое место, сорвав прыжковые элементы.

"От лица нашей команды хотелось бы выразить огромную благодарность и сказать, спасибо всем большое за то, что были с нами несмотря ни на что! То, что произошло не подлежит никакому объяснению и оправданию, кроме извинения! Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы впредь такого никогда больше не случалось!" - написала Столбова в Instagram.

Для пары Столбовой и Новоселова это выступление было первым в сезоне. Через неделю пара выйдет на лед Гран-при Японии.