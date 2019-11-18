Российская биатлонистка Екатерина Глазырина дала свой комментарий по поводу непопадания в национальную команду. Спортсменка стала третьей на отборе в Тюмени, но попала только в Кубок IBU, а не Кубок мира.
Позже глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил решение тем, что Глазырина не выполнила критерии отбора. Так, она опоздала на сбор команды, а также имеет два пропущенных допинг-теста за год.
Драчев заявил, что с учетом истории Маргариты Васильевой СБР не хотел бы рисковать. Ранее россиянка была дисквалифицирована на 18 месяцев за пропуск трех допинг-тестов. Из-за этого Россия потеряла одно место в квоте на Кубок мира.
"К отбору приехала... Если меня 2 дня не было на сборе, то на это есть веские причины. И некоторые спортсмены и с двумя флажками выступали на Олимпиаде!" - написала Глазырина в Instagram.
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