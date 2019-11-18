Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик победил кикбоксера Андрея Кирсанова. Поединок по правилам бокса прошел в одном из ресторанов Санкт-Петербурга.
Встреча завершилась в третьем раунде. Дацик отправил легендарного кикбоксера 90-х в нокаут.
Для Дацика и Кирсанова это был не первый бой. Ранее по правилам кикбоксинга победил Кирсанов, а по правилам ММА Дацик.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.