Российский хоккеист Хованов получил удаление за укус канадца

Российский хоккеист команды "Монктон" Александр Хованов во время игры юниорской лиги Квебека (QMJHL) получил штраф за укус соперника в игре против "Шарлоттауна". Встреча завершилась со счетом 1:2.

После завершения игры хоккеисты подрались друг с другом. Хованов укусил конадского соперника, за что получил малый штраф. Игрок может получить более длительное наказание от дисциплинарных органов лиги.

Права на Хованова принадлежат "Миннесоте", которая выбрала его на драфте НХЛ 2018 года. Хоккеист провел за команду "Монктон" 112 матчей, в которых набрал 139 очков. Игрок вызывается в состав молодежной сборной России.