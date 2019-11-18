Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР

Российский теннисист Даниил Медведев после Итогового турнира АТР опустился на пятое место рейтинга организации. Россиянин проиграл все матчи на турнире и пропустил вперед автрийца Доминика Тима.
Тим вышел в финал, где уступил Стефаносу Циципасу. Греческий теннисист занимает шестое место в рейтинге.
Первые три сточки занимают теннисисты "Большой тройки" - Рафаэль Надаль, Новак Джокович и Роджер Федерер.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.