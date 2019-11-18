17 команд вышли в финальную часть Евро-2020

Стали известны 17 команд, которые вышли в финальную часть Евро-2020. В результате прохождения отборочного турнира места себе гарантировали:

Бельгия,

Италия,

Россия,

Польша,

Украина,

Испания,

Франция,

Турция,

Англия,

Чехия,

Финляндия,

Швеция,

Хорватия,

Австрия,

Голландия,

Германия,

Португалия.

Из 17 команд есть один дебютант. Сборная Финляндии впервые вышла на чемпионат Европы.

В отборочном турнире осталось разыграть три путевки. 18 ноября завершится борьба в группе D, где на выход претендуют сборные Швейцарии, Дании и Ирландии. Швейцарцы на 99% на Евро-2020 - команде нужно обыграть Гибралтар, одну из самых слабых команд отбора. Вторая путевка будет разыграна в матче Ирландия - Дания. Датчан устроит ничья, ирландцам нужна только победа.

20-е место в финальной части 19 ноября получит команда группы Е - Венгрия, Уэльс или Словакия. Самая простая задача у словаков - им нужно обыграть Азербайджан на своем поле и ждать ничейного результата игры Уэльс - Венгрия. В другом случае путевка достанется победителю матча - Уэльсу или Венгрии.

Еще четыре места будут разыграны в дополнительном плей-офф, матчи которого состоятся в марте.