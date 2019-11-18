Стали известны 17 команд, которые вышли в финальную часть Евро-2020. В результате прохождения отборочного турнира места себе гарантировали:
Из 17 команд есть один дебютант. Сборная Финляндии впервые вышла на чемпионат Европы.
В отборочном турнире осталось разыграть три путевки. 18 ноября завершится борьба в группе D, где на выход претендуют сборные Швейцарии, Дании и Ирландии. Швейцарцы на 99% на Евро-2020 - команде нужно обыграть Гибралтар, одну из самых слабых команд отбора. Вторая путевка будет разыграна в матче Ирландия - Дания. Датчан устроит ничья, ирландцам нужна только победа.
20-е место в финальной части 19 ноября получит команда группы Е - Венгрия, Уэльс или Словакия. Самая простая задача у словаков - им нужно обыграть Азербайджан на своем поле и ждать ничейного результата игры Уэльс - Венгрия. В другом случае путевка достанется победителю матча - Уэльсу или Венгрии.
Еще четыре места будут разыграны в дополнительном плей-офф, матчи которого состоятся в марте.
Не секрет, что перекупщики, да и сами недобросовестные владельцы автомобилей, идут на различные ухищрения, чтобы сбить с толку неопытного покупателя. С развитием прогресса этих способов стало достаточно много. И неправильно считать, что обман при покупке автомобиля появился только в последние годы. Подобные схемы известны ещё со времён СССР.