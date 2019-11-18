Уткин ответил украинскому журналисту на критику сборной России

Российский журналист Василий Уткин ответил украинцу Виктру Вацко на критику сборной России. Команда Станислава Черчесова разгромно проиграла Бельгии (1:4) после чего Вацко "подколол" россиян в Twitter.

"1:4 от Бельгии дома. За это дают титул чемпиона Европы?" - написал Вацко.

На это Уткин заявил, что силу команд можно определить только на поле.

"Витя, вот для чего мы даны друг другу в ощущениях? Вы, украинцы - нам, и мы, кацапы, - вам, хохлам? Правильно. Троллить. Вы все получите прямо на поле, братцы. То-то праздник будет в Москве! С настоящим среднерусским борщом", - написал Уткин в своем телеграм-канале.