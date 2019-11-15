Фигурист Самарин установил рекорд на Гран-при России

Российский фигурист Александр Самарин чисто исполнил каскад четверной лутц+тройной тулуп. Он получил надбавку в 5,09 по шкале GOE. Это лучший результат в истории мужского катания.
Самарин набрал за выступление 92,81 балла. Он занял первое место в короткой программе. Второе место занял Дмитрий Алиев, третье - Макар Игнатов.
Результаты короткой программы Гран-при России (мужчины)
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