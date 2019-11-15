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Источник Правда.Ру

Бразильский боец рассказал о возможной победе над Нурмагомедовым

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Бразильский боец Чарльз Оливейра, выступающий в UFC в легкой весовой категории, заявил, что знает, как победить действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова. Ранее россиянин одержал 28 побед в 28 матчах.

"Я именно тот, кто может победить Хабиба. Если я выиграю еще пару боев, то смогу рассчитывать на встречу с ним. Все его предыдущие соперники были ударниками. Я же не боюсь оказаться в партере против Нурмагомедова, я хорош в джиу-джитсу", - сказал Оливейра в интервью BJPenn.com.

 

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