Поршнев выиграл вторую контрольную гонку российских биатлонистов

В Тюмени состоялась вторая контрольная гонка сборной России у мужчин. По итогам стартов определится состав команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.

Выиграл гонку Никита Поршнев, который прошел дистанцию с одним промахом. Второе место занял Дмитрий Малышко, третье - Эдуард Латыпов.

Также участие в гонке приняли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Вадим Филимонов.

У Бабикова есть индивидуальный допуск на Кубок мира. Также по решению СБР Александр Логинов и Евгений Гараничев поедут в Эстурсунд без отбора.