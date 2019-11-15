Поршнев выиграл вторую контрольную гонку российских биатлонистов

В Тюмени состоялась вторая контрольная гонка сборной России у мужчин. По итогам стартов определится состав команды на первый этап Кубка мира в Эстерсунде.
Выиграл гонку Никита Поршнев, который прошел дистанцию с одним промахом. Второе место занял Дмитрий Малышко, третье - Эдуард Латыпов.
Также участие в гонке приняли Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Карим Халили, Ильназ Мухамедзянов, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков и Вадим Филимонов.
У Бабикова есть индивидуальный допуск на Кубок мира. Также по решению СБР Александр Логинов и Евгений Гараничев поедут в Эстурсунд без отбора.
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