Трусова, Медведева и Константинова чисто откатали тренировку

Российские фигуристки чисто выполнили все элементы на тренировке перед Гран-при России. Одиночницы выйдут на лед в 18.30 по московскому времени.

Константинова прыгнула двойной аксель, каскад тройной лутц - двойной тулуп, а также сольный тройной флип.

Трусова исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Медведева исполнила каскад тройной флип - тройной тулуп, двойной аксель, а также тройной риттбергер вместо тройного лутца, который стоит в заявленном контенте.

Расписание Гран-при России по фигурному катанию