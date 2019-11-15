Черчесов подтвердил, что Головин не сыграет с Бельгией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о проблемах команды накануне матча отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии. В этой игре участие из-за травмы не примет полузащитник Александр Головин

Матч Россия - Бельгия пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 мск. В пятницу Головин провел тренировку в общей группе. Ранее на сборе в Сочи он занимался индивидуально.

"У Головина есть проблемы, которые помешают ему завтра сыграть. Он потренировался один раз в Сочи и один раз попробовал тут", - сказал Черчесов.