Сборная Бельгии отправилась в Санкт-Петербург

Сборная Бельгии отправилась в Санкт-Петербург. Сегодня команда прибудет в Северную столицу, где проведет тренировку и пресс-конференцию.

16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в рамках отбора Евро-2020 пройдет матч Россия - Бельгия. Стадион вмещает 62 315 зрителей.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 21 очко. Бельгия с 24 баллами располагается на первой строчке. Обе команды досрочно вышли на Евро-2020.