Американский баскетболист УНИКС рассказал о "медведях, пьющих водку"

Американский баскетболист УНИКСа Джамар Смит рассказал о стереотипах, которые он слышал перед поездкой в Россию. По словам спортсмена, члены его семьи сильно переживали, когда форвард ехал в Казань.

"Говорили про русскую мафию, мол, не едь туда, останься здесь. Но то, что в Америке показывают по телевизору - не всегда соответствует действительности. Когда приехал в Казань, то увидел, что все хорошо", - заявил Смит.

Также он пошутил, что в России медведи пьют водку.

"Встретил ли медведей? Нет, только водку. Я ничего не слышал про медведей, кроме того, что они очень любят водку", - заявил Смит в интервью телеканалу "Новый век".