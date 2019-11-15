Бухгалтер смоленского "Днепра" пойдет под суд за хищение

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении бухгалтера футбольного клуба "Днепр" (Смоленск). Женщину обвиняют в хищении средств, которые были направлены в ФК из областного бюджета, сообщает пресс-служба СК.
Дело заведено по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Работая кассиром, женщина совершила хищения на сумму около 240 тыс. рублей.
Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. Теперь дело рассмотрит суд.
Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание