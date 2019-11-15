Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
Кучеров разгромил "Рейнджерс", Панарин установил личный рекорд
Эксперт рассказала об опасных и полезных растениях для дома
Чемпион ММА из Новосибирска получил 4 года тюрьмы
США не комментируют сведения о предостережении Египта из-за Су-35
Российская молодежка в серии буллитов проиграла Суперсерию канадцам
США пообещали Египту санкции за покупку российских Су-35
Власти Ростовской области ответили на обвинения Карпина
Источник Правда.Ру

Бухгалтер смоленского "Днепра" пойдет под суд за хищение

Спорт » Командные виды » Футбол

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении бухгалтера футбольного клуба "Днепр" (Смоленск). Женщину обвиняют в хищении средств, которые были направлены в ФК из областного бюджета, сообщает пресс-служба СК.

Дело заведено по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Работая кассиром, женщина совершила хищения на сумму около 240 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. Теперь дело рассмотрит суд.

футбол хищения смоленск коррупция фк днепр смоленск
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21
Силовые структуры
Секретное вооружение американцев времен холодной войны
Акушерство и гинекология
Методы диагностики эндометриоза: найти и обезвредить
Последние материалы
Американские специалисты: употребление алкоголя не влияет на депрессию
Кучеров разгромил "Рейнджерс", Панарин установил личный рекорд
Эксперт рассказала об опасных и полезных растениях для дома
Чемпион ММА из Новосибирска получил 4 года тюрьмы
США не комментируют сведения о предостережении Египта из-за Су-35
Российская молодежка в серии буллитов проиграла Суперсерию канадцам
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21
США пообещали Египту санкции за покупку российских Су-35
Власти Ростовской области ответили на обвинения Карпина
Секретное вооружение американцев времен холодной войны
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев Соломон Соловьев Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Проследить свою родословную от Адама и Евы Игорь Буккер
Комментарии
"Вкусную" водку в России, возможно, перестанут производить
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Что мешает колонизации Марса
Пенсионерка, упавшая перед Медведевым, недовольна выделением 25 млн
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
В день отказа от курения: история борьбы за табак и против него
В день отказа от курения: история борьбы за табак и против него
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
Российские чиновники смогут получать вторую пенсию
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году
Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ