Бухгалтер смоленского "Днепра" пойдет под суд за хищение

Следственный комитет РФ завершил расследование дела в отношении бухгалтера футбольного клуба "Днепр" (Смоленск). Женщину обвиняют в хищении средств, которые были направлены в ФК из областного бюджета, сообщает пресс-служба СК.

Дело заведено по ч.3 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Работая кассиром, женщина совершила хищения на сумму около 240 тыс. рублей.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью. Теперь дело рассмотрит суд.