Кучеров разгромил "Рейнджерс", Панарин установил личный рекорд

Российский хоккеист "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ. Он помог своей команде победить "Рейнджерс" со счетом 9:3. В этой игре форвард набрал 4 очка (1 шайба и 3 результативные передачи). Всего на счету нападающего 17 очков в этом сезоне.

Две передачи в этой игре сделал нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин. Россиянин продлил свою результативную серию в НХЛ до 10 матчей.

Артемий обновил свой рекорд из 9 матчей, установленный в сезоне-2016/17 еще в составе «Чикаго». Всего на его счету 21 очко.