Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Новости Все >
США не комментируют сведения о предостережении Египта из-за Су-35
Российская молодежка в серии буллитов проиграла Суперсерию канадцам
США пообещали Египту санкции за покупку российских Су-35
Власти Ростовской области ответили на обвинения Карпина
Пилот аварийного A321 стал скрывать имя от пассажиров
Еще четыре сборные вышли в финальную часть Евро-2020
Кредиторы могут получить право взыскивать долги с жен и детей должников
Источник Правда.Ру

Кучеров разгромил "Рейнджерс", Панарин установил личный рекорд

Спорт » Командные виды » Хоккей

Российский хоккеист "Тампы-Бэй" Никита Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ. Он помог своей команде победить "Рейнджерс" со счетом 9:3. В этой игре форвард набрал 4 очка (1 шайба и 3 результативные передачи). Всего на счету нападающего 17 очков в этом сезоне.

Две передачи в этой игре сделал нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин. Россиянин продлил свою результативную серию в НХЛ до 10 матчей.

Артемий обновил свой рекорд из 9 матчей, установленный в сезоне-2016/17 еще в составе «Чикаго». Всего на его счету 21 очко.

нхл хоккей никита кучеров артемий панарин
Актуальная аналитика
Чаепития в Академии
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21
Силовые структуры
Секретное вооружение американцев времен холодной войны
Акушерство и гинекология
Методы диагностики эндометриоза: найти и обезвредить
Последние материалы
США не комментируют сведения о предостережении Египта из-за Су-35
Российская молодежка в серии буллитов проиграла Суперсерию канадцам
Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21
США пообещали Египту санкции за покупку российских Су-35
Власти Ростовской области ответили на обвинения Карпина
Секретное вооружение американцев времен холодной войны
Пилот аварийного A321 стал скрывать имя от пассажиров
Еще четыре сборные вышли в финальную часть Евро-2020
Кредиторы могут получить право взыскивать долги с жен и детей должников
Методы диагностики эндометриоза: найти и обезвредить
Популярное
Здоровье
Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ

Исследователи выяснили, что одним из факторов, помимо частоты употребления наркотиков, уровня проституции и количества однополых контактов, является мужское обрезание

Ученые нашли необычную связь между обрезанием и ВИЧ
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Общество
Что французская пресса пишет о содеянном ведущим "наполеоноведом"
Новости спорта
Глава ВАДА прогнозирует отстранение России от мирового спорта
Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 21 Владимир Губарев Соломон Соловьев Пистолет Стечкина решает вопросы - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Проследить свою родословную от Адама и Евы Игорь Буккер
Комментарии
Почему Коломойский решил потроллить Запад
Что мешает колонизации Марса
Пенсионерка, упавшая перед Медведевым, недовольна выделением 25 млн
"Союзмультфильм" выпустит продолжение мультфильма "Ну, погоди!"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
Коллеги бывшего доцента Соколова оплатили ему услуги адвоката
30 медведей готов убить владелец зоопарка в Крыму
В день отказа от курения: история борьбы за табак и против него
В день отказа от курения: история борьбы за табак и против него
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
В "Артеке" умерла девочка из Махачкалы
Российские чиновники смогут получать вторую пенсию
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
Законы, которые "порадуют" россиян в 2020 году
Потомок Романовых попал в ДТП в Петербурге
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Бузова намерена представить Россию на Евровидении
Туск похвастался, что сдержал Путина. Никто спасибо не сказал
Депутат Мосгордумы отжала бизнес у покойного сожителя
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ