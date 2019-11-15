Чемпион ММА из Новосибирска получил 4 года тюрьмы

Чемпион Новосибирской области по ММА Марк Белых получил тюремный срок за избиение прохожего. В январе вместе со своей подругой 18-летней Екатериной Курлаевой он дважды побил 34-летнего мужчину.

Белых напал на пострадавшего сзади, повалил его на землю и нанес не менее пяти ударов. Мужчина ушел с места преступления, но затем вернулся и оказал сопротивление парочке. Курлаева тогда взяла лопату и нанесла несколько ударов.

Мужчину спасли врачи. У него были зафиксированы множественные побои и сотрясение мозга. Белых получил 4 года колонии строгого режима, Курлаева - 2 года колонии общего режима.

Марк Белых — чемпион новосибирской области по ММА. Ранее судим за разбой. Был участником чемпионата Сибирского федерального округа по ММА. Выступал в категории до 70 килограммов. Несколько раз участвовал и побеждал в соревнованиях по уличным боям "Стрелка".