Власти Ростовской области ответили на обвинения Карпина

Министерство спорта Ростовской области выступило с заявлением по поводу слов главного тренера "Ростова" Валерия Карпина о сложной финансовой ситуации в клубе. В ведомстве сообщили, что осуществляют финансирование в полном размере.

В минспорта заявляют, что в этом году на команду было выделено 380 млн рублей. Также в безвозмездное пользование клубу предоставлена база "Олимп-2".

В следующем году будет выделено 250 млн рублей на реконструкцию стадиона "Олимп-2", а также 50 млн рублей на ремонт тренировочного поля. Кроме того, планируется строительство базы около стадиона "Ростов Арена".

Также в ведомстве заявили, что слова Карпина о том, что к плачевному состоянию клуба привело управление замгубернатора Игоря Гуськова, не соответствует действительности.

"Гуськов никогда не руководил ФК «Ростов», не был его президентом и не входил в структуру руководства клуба. Следовательно, долги, которые накопились у ФК, не могут быть связаны с деятельностью первого заместителя губернатора региона", - говорится в заявлении минспорта.