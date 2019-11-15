Еще четыре сборные вышли в финальную часть Евро-2020

В четверг, 14 ноября состоялись матчи отборочного турнира Евро-2020 в группах А, В и Н. По итогам игрового дня путевки в финальный турнир получили четыре сборные - Англии, Франции, Чехии и Турции.

Ранее в финальную часть пробились команды России, Бельгии, Украины, Испании, Италии и Польши.

Еще десять участников Евро-2020 станут известны до 19 ноября. Последние четыре путевки на турнир будут разыграны в плей-офф. Туда команды попадут по рейтингу Лиги наций.

Все участники Евро-2020