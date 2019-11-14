Логинов рассчитывает вернуться к началу сезона после травмы

Биатлонист Александр Логинов, лидер сборной России рассчитывает на то, что восстановится после травмы локтя к началу сезона. Спортмен находится на сборе в Тюмени, по причине воспаления он вынужден тренироваться по облегченной программе, не загружая травмированную руку.

Первый в новом сезоне этап Кубка мира стартует 30 ноября в шведском Эстерсунде. Логинов гарантировал себе место в национальной команде благодаря второму месту в общем зачете Кубка мира прошлого сезона. 27-летний спортсмен является трехкратным призером чемпионатов мира.