Киевские фанаты объяснили свою выходку заботой о пятнистых совах

Болельщики киевского "Динамо" выступили с заявлением по поводу расистского скандала, произошедшего во время матча с "Шахтером". Игра в Харькове прерывалась после того, как фанаты оскорбляли бразильских футболистов. В частности, они упортребляли обезьяньи "уханья".

Сами фанаты объяснили подобные звуки тем, что выступают в поддержку пятистых сов. В Facebook болельщики выступили с заявлением, в котором указали на то, что животных этого вида осталось всего 18 штук.

"Мы приложим все усилия, чтобы северные пятнистые совы не исчезли с лица нашей планеты. К сожалению, на матче в Харькове стюарды не позволили нам пронести баннер в поддержку сов, поэтому не все смогли правильно трактовать нашу первую акцию", - говорится в сообщении.

Читайте также: Тайсон рассказал о расизме киевлян, Неймар поддержал его