"Локомотив" переедет в "Лужники" из-за реконструкции своего стадиона

Стадион "Локомотива" будет закрыт на реконструкцию. Работы коснутся основных конструкций и трибун, сообщает Интерфакс. На время строительных работ "РЖД Арена" будет зарыта.

Ранее стало известно, что у "Локо" есть проект реконструкции арены с крышей. Сроки начала реконструкции станут известны позже. В клубе есть желание сделать новый стадион к 2022 году, когда будет отмечаться столетие "Локо".

На время реконструкции "Локомотив" будет проводить домашние игры в "Лужниках".