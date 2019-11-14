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"Локомотив" переедет в "Лужники" из-за реконструкции своего стадиона

Спорт » Командные виды » Футбол

Стадион "Локомотива" будет закрыт на реконструкцию. Работы коснутся основных конструкций и трибун, сообщает Интерфакс. На время строительных работ "РЖД Арена" будет зарыта.

Ранее стало известно, что у "Локо" есть проект реконструкции арены с крышей. Сроки начала реконструкции станут известны позже. В клубе есть желание сделать новый стадион к 2022 году, когда будет отмечаться столетие "Локо".

На время реконструкции "Локомотив" будет проводить домашние игры в "Лужниках". 

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