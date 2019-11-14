Пеле из нынешнего поколения согласился бы сыграть с Месси

Один из лучших футболистов ХХ столетия Пеле сообщил, что из игроков нынешнего поколения хотел бы сыграть вместе с аргентинским нападающим Лионелем Месси, сообщает La Gazzetta dello Sport. Также Пале отметил форварда итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду и нападающего французского ПСЖ Неймара, подчеркнув, что не считает его пока значимой фигурой.

"Я бы хотел сыграть с Месси. Он опытный игрок, который отдает отличные пасы, забивает голы и владеет дриблингом. Вместе мы бы заставили соперников волноваться о двух игроках на поле, а не об одном. Он самый совершенный на данный момент", - заявил Пеле.