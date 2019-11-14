Крымчан не допустили на киберспортивную Олимпиаду

Команда Hard Legion сообщила, что ей отказали в регистрации на квалификацию к турниру WESG 2019 по дисциплине CS:GO. Причиной запрета стало то, что два игрока живут в Крыму.

"Если человек, имеющий какое-либо отношение к Крыму (прописка в паспорте, место выдачи), подает свой паспорт для участия в квалификациях, ему могут отказать без объяснения причин», - сообщил менеджмент Hard Legion.

Уточняется, что запрет коснется участия в любых отборочных WESG.