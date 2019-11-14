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Трусова два раза упала на тренировке перед Гран-при России

Спорт » Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку на Гран-при России. Она сделала прокат произвольной программы, которую покажет в субботу.


Александра Трусова на тренировке.

Во время тренировки Трусова упала с четверного сальхова, а также после каскада тройной лутц - тройной риттбергер. Три других четверных прыжка фигуристка исполнила чисто.

Кроме Трусовой, на Гран-при в Москве выступят Евгения Медведева и Станислава Константинова. 

фигурное катание александра трусова
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