Трусова два раза упала на тренировке перед Гран-при России

Российская фигуристка Александра Трусова провела тренировку на Гран-при России. Она сделала прокат произвольной программы, которую покажет в субботу.
Во время тренировки Трусова упала с четверного сальхова, а также после каскада тройной лутц - тройной риттбергер. Три других четверных прыжка фигуристка исполнила чисто.
Кроме Трусовой, на Гран-при в Москве выступят Евгения Медведева и Станислава Константинова.
На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.