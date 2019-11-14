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Украина опротестовала участие крастистов из ДНР на турнире в Японии

Спорт

Украина осталась недовольна допуском команды Донецкой народной республики (ДНР) на соревнования в Токио. Ранее в Японии прошел 9-й Кубок мира по каратэ, который проводила Всемирная федерация каратеномичи.

Посольство Украины в Японии передало МИД Японии ноту протеста, в которой привлекло внимание к этому факту. Дипломатам не понравилось, что 12 ноября в некоторых СМИ появились сообщения о возможном изменении позиции Токио по украинскому вопросу. 

"Позиция Японии по безусловной поддержке суверенитета и территориальной целостности нашего государства является последовательной и неизменной, и поэтому обнародованные некоторыми СМИ спекуляции о возможном изменении этой позиции японского правительства не имеют никаких оснований", - говорится в сообщении посольства Украины в Японии.

днр киев токио каратэ япония
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